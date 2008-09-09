Братья Борадзовы дисквалифицированы пожизненно

Собравшийся вчера на экстренное заседание Совет директоров Всеяпонской ассоциации профессионального сумо (ВАПС) принял решение наложить пожизненную дисквалификацию на российских борцов Сослана и Батраза Борадзовых. Напомним, что токийская лаборатория "Мицубиси Кемикал" (единственный в Японии антидопинговый центр, имеющий аккредитацию WADA), официально признала результаты допинг-тестов на марихуану, взятых у сумоистов, положительными. Тем не менее, Борадзовы продолжают категорически отрицать факт употребления наркотика и настаивают на том, что взятие проб было проведено с нарушениями. Россияне не исключают возможности обращения в суд, информирует «Спорт Экспресс». В то же время стало известно, что воспитывавший Батраза Борадзова ояката Китаноуми, который и возглавлял ВАПС, подал в отставку. Новым главой ВАПС избран 60-летний ояката Мусасигава (57-й йокодзуна Миэноуми Цуеси). - Для всех в российской Федерации сумо история с братьями Борадзовыми стала настоящим шоком, - признался старший тренер сборной России Виктор Песоченский корреспонденту "СЭ" Дмитрию ОКУНЕВУ. - Ребята много лет выступали у нас, в любительском сумо, но никогда не курили марихуану. - На вашей памяти подобных инцидентов не случалось? - Однозначно нет. С допинг-контролем у нас очень строго. Постоянно проходим различные тестирования в рамках федерации, на чемпионатах Европы и мира. Ни одного случая, чтобы наши борцы попадались на допинге, не припомню. - Теоретически возможно ли возвращение Борадзовых в любительское сумо, под крыло вашей организации? - Несмотря на то, что мы располагаем несколькими сильными тяжеловесами, точно могу сказать, что Сослан и Батраз нам не помешали бы. Это очень хорошие, умелые и опытные атлеты. Оба добивались определенных успехов в любительском сумо еще до отъезда в Японию. Но с этической стороны такое решение будет принять сложно. Допинг есть допинг. К тому же пока не могу сказать, распространяется ли дисквалификация, наложенная ВАПС, на любительские соревнования. В любом случае, если вопрос о возвращении Борадзовых и будет всерьез рассматриваться, решать его мы будем сообща. Необходимо добавить, что Сослану Гаглоеву, выступавшему, как и Сослан Борадзов, в высшей лиге профессионального сумо, отныне не грозит ни высылка из Японии, ни тюремный срок за хранение и курение марихуаны. Прокуратура Токио приняла во внимание тот факт, что на момент уличения в преступлении Гаглоев по японским законам еще не достиг совершеннолетия (20 лет экс-Ваканохо исполнилось только 8 июля), а количество травы, найденной в потерянном сумоистом кошельке, не превышало 0,5 грамма.