Яровенко: Буду болеть за красивый футбол

Евгений Яровенко (45 лет) – единственный в Казахстане олимпийский чемпион по футболу. В 1988 году Яровенко перешел из аламаатинского "Кайрата" в "Днепр" и осел в Днепропетровске. Однако не зря говорят, что со временем все возвращается на круги своя – сейчас тренер с украинским паспортом тренирует "Есип-Богатырь" из Петропавловска, который выступает высшей лиге чемпионата страны. Экс-наставнику молодежной сборной Казахстана дозвонился в Петропавловск Террикон. – Евгений Викторович, вы будете присутствовать на матче Казахстан-Украина? – К сожалению, нет. Дело в том, что от Петропавловска, который находится на севере Казахстана, до Алта-Аты достаточно далеко – около 1500 километров. А 14 сентября моей команде "Есиль-Богатырь" предстоит календарная игра. – Не так давно вы были признаны лучшим футболистом Казахстана за последние 50 лет. При этом вы с семьей уже два десятилетия живете в Днепропетровске. За кого будете болеть в этом поединке? – Отвечу дипломатично: за красивый футбол. – Сборную Казахстана сейчас возглавляет голландский специалист Арно Пайперс. Что он из себя представляет как тренер? – Я с ним лично не знаком – работал ведь только в молодежной сборной. Голландец заявил, что готов решать определенные задачи. Свое дело он знает неплохо. – С чем связано, что все футболисты сборной Казахстана, за исключением Андрея Карповича, представляют внутреннее первенство? – Увы, это говорит об уровне игроков. Значит, на данном этапе они не готовы выступать в более высококлассных зарубежных командах. Но при этом не стоит думать, что игроки национальной команды – любители. Они берут другим – своей сыгранностью, ведь сборная уже второй год выступает практически одним составом. – А что из себя представляет чемпионат Казахстана? – Конечно, он уступает украинскому первенству в своем развитии. Чтобы его достичь, казахскому футболу нужно прогрессировать еще 5-6 лет. Пока же местным клубам не хватает финансовых возможностей. – То есть в отличие от узбекских коллективов, приезд в казахскую команду бразильца Ривалдо напрочь исключен? – Скорее всего, да. Хотя, по слухам, самые богатые казахские клубы имеют бюджет на уровне 8-10 миллионов долларов. – А сколько зарабатывают в казахском первенстве футболисты? – Лучшие – по 10-15 тысяч долларов в месяц. – Когда сборная Украины играла в гостях с Казахстаном в последний раз, подопечные тогда еще Олега Блохина победили весьма натужно. Как думаете, как все сложится на этот раз? – Казахи традиционно сильно играют дома. Поэтому, думаю, будет ничья. – Флагман казахского футбола "Кайрат" из Алма-Аты тоже традиционно сильно выступал дома в высшей лиге чемпионата СССР. Чем это объяснялось? – Все просто. Функционально мы были готовы лучше соперника. Что при наших климатических условиях практически гарантировало успех. Матчи начинали в пять вечера. На дворе + 35 градусов. Через двадцать минут соперник уже заметно уставал. Результат старались обеспечить в первом тайме – во второй половине встречи погода резко менялась: температура опускалась до 20 градусов, с гор дул холодный ветер. – Вы давно общались с Алексеем Михайличенко? – Давно. Как футболисты мы с ним вместе выступали за олимпийскую сборную СССР. Команда у нас была – будь здоров! За два года не проиграли ни одного матча. И на Олимпийских играх в Сеуле-1988, обыграв в финале Бразилию с Ромарио, Бебето и Таффарелом, мы завоевали золотые медали. Алексей Михайличенко тогда бы одним из лидеров нашей команды. Евгений Яровенко. Родился 17 августа 1962 года в Каратау (Казахская ССР). Заслуженный мастер спорта СССР по футболу (1988). Защитник. Олимпийский чемпион (1988). Обладатель Кубка и серебряный призер чемпионата СССР (1989). Выступал за команды: "Фосфорит" Каратау (1979-80), "Химик" Джамбул (1980-82), "Кайрат" Алма-Ата (1983-88), "Днепр" Днепропетровск (1989-91), "Ротор" Волгоград (1991), "Конту" Финляндия (1992), "Сарыерспор" Турция (1993-94), "Торпедо" Волжский, Россия (1994), "Кривбасс" Кривой Рог (1995), "Металлург" Запорожье (1996). За олимпийскую сборную СССР сыграл 18 матчей, забил 2 гола. За национальную команду – 3 матча. Тренерская карьера: "Кривбасс" Кривой Рог (1996), "Торпедо" Запорожье (1998), "Днепр" Днепропетровск (1999-2001), "Шахтер-2", "Шахтер-3" Донецк (2002-2005), "Есиль-Богатырь", Петропавловск, Казахстан (2006-2008).