Евробаскет-2009. Женщины. Результаты игр

Евробаскет-2009 Женщины Квалификационный раунд Группа А Германия – Украина – 74:65 (22:13, 19:13, 19:20, 14:19) Литва – Великобритания – 76:68 (19:22, 21:18, 20:6, 16:22) Положение команд: Израиль – 5-1, Литва – 5-2, Украина – 4-3, Великобритания – 1-5, Германия – 1-5. Группа В Турция – Финляндия – 76:42 (23:6, 19:10, 21:16, 13:10) Италия – Босния и Герцеговина – 75:49 (14:13, 27:8, 20:23, 14:5) Положение команд: Польша – 5-1, Турция – 5-1, Италия – 4-3, Босния и Герцеговина – 1-5, Финляндия – 1-6. Группа С Румыния – Словакия – 67:83 (21:23, 13:19, 14:20, 19:21) Франция – Венгрия – 68:64ОТ (16:12, 18:12, 15:17, 9:17, 10:6) Положение команд: Франция – 6-1, Словакия – 4-3, Венгрия – 3-3, Хорватия – 2-4, Румыния – 1-6. Группа D Бельгия – Болгария – 87:60 (25:18, 16:13, 21:19, 25:10) Греция – Сербия – 61:64 (14:11, 14:15, 12:20, 21:18) Положение команд: Греция – 3-1, Бельгия – 2-2, Сербия – 2-2, Болгария – 1-3.