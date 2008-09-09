Кранчар верит в победу над Англией

Полузащитник Портсмута и сборной Хорватии Нико Кранчар говорит, его команда снова может победить англичан в среду, сообщает FOOTBALL.UA. В отборочном раунде к Евро-2008 англичане дважды были биты сборной Хорватии, и лишились путевки на турнир. В среду в Загребе англичане попытаются взять реванш, а хозяева подтвердить свое преимущество. "Мы можем победить Англию третий раз подряд, - говорит Кранчар, который не сможет принять участие в матче из-за травмы. - Ведь мы их тогда побеждали не благодаря везению или стечению обстоятельств, а абсолютно по игре. Качество же нашей игры осталось прежним". "Разумеется, они приедут с огромным желанием доказать случайность результата прошлого отбора. Но мы уверенны в своих силах". Главной силой сборной Англии Кранчар считает Фабио Капелло. "Где бы он не работал, он всегда добивается успеха. Капелло умеет ставить игру команде и добиваться нужного результата". Относительно своего здоровья и сроков возвращения Кранчар ничего нового не сообщил. Только в ноябре он снова сможет играть. То есть в октябрьском матче с Украиной его точно не будет.