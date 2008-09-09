Карпович: Украину можно обыгрывать

Полузащитник сборной Казахстана один из самых опытных игроков нашей команды Андрей Карпович делится своими ожиданиями от начавшегося отборочного цикла чемпионата мира-2010 и вспоминает предыдущие кампании, сообщает FOOTBALL.UA. - Андрей, на что может рассчитывать наша команда в отборочном турнире чемпионата мира-2010? - Надеяться на звоевание путевки на чемпионат мира, конечно, нереально. Задача у нас одна — прогрессировать, набирать побольше очков, добиться того, чтобы соперники с нами считались и даже опасались. Рост команды, рост футбола в нашей стране — вот к этому будем стремиться. - За ходом жеребьевки в южно-африканском Дурбане ты следил? - Нет, не было возможности. В слабую мы попадем группу или сильную, я об этом не задумывался. С ребятами, конечно, общались, обсуждали, всем хотелось сыграть с какой-нибудь по-настоящему большой командой. С Францией, Италией или Англией. В итоге одна из них нам и досталась. - Какова была твоя реакция на итоги жребия? - Не могу назвать ее какой-то особенной. Что случилось, то случилось. Здорово, что в нашей группе англичане, не каждый день выпадает возможность сыграть на легендарном Уэмбли. Или взять Хорватию, всем понятно, что это топовая команда, пусть она и не так ярко выступила на Евро-2008. - Ближайший соперник — команда Украины. За счет чего мы можем добиться победы? - Как и любую другую команду обыграть ее можно, за счет старания, полной концентрации, плюс, конечно, везения. Если будем выкладываться, то удача, думаю, повернется к нам лицом. И не только в игре с Украиной, но и во всех остальных матчах. Ни один из них не будет для нас простым. - Ты один из старожилов сборной. Свой первый матч провел в далеком уже 2000 году. Как изменилась команда за эти годы? - Проводить параллели очень непросто. Были разные тренеры, разные стили, разные подходы к работе. Как и везде уровень футбола растет, может быть не так быстро, как хотелось бы болельщикам, да и нам футболистам. - Чувства, с которыми едешь в сборную, со временем не изменились? - Первый вызов в сборную был для меня очень неожиданным. Что тогда, что сейчас, когда еду в расположение команды, чувства остаюся прежними. Всегда есть огромное желание играть на Родине, при своих болельщиках. Тут уже не смотришь ни на какие проблемы, выходишь и играешь. - Один из своих голов в сборной ты забил в первом официальном матче под эгидой УЕФА против Украины Александру Шовковскому. Что-нибудь на память о той игре сохранил? Мяч, например? - О той игре у меня остались только воспоминания, как хорошие, так и не очень. Это был наш первый официальный поединок в Европе, первая настоящая проверка для нас. По накалу, по атмосфере, царившей на стадионе, это был самый запоминающийся матч. Обидно, но мы тогда проиграли, пропустив гол на последней минуте. Что касается каких-либо вещей, то я не сторонник собирать реквизит. Хотя, бутсы в которых тогда играл, возможно еще сохранились и лежат сейчас где-нибудь на динамовской базе. - Задача выступить успешнее, чем в квалификации Евро-2008 выполнима? - Нет ничего невозможного. Хотя нынешний цикл будет гораздо сложнее предыдущего. На нас и настраиваться теперь будут по-другому. Я думаю, в квалификации EURO-2008 в играх с нами многие команды понесли незапланированные потери. Так что определенный авторитет мы завоевали. С нашей стороны требуется только работать, мы приложим все силы для достижения результата. Прогресс в игре команды заметен. Предыдущая кампания показала, что при должном желании и самоотдаче мы можем обыграть любую команду. Вспомните победу над Сербией, две ничьи с Бельгией. В команде играют те же ребята, работает тот же тренер. Однако теперь мы стали гораздо опытнее, чем раньше. И это наш главный козырь. - Недавняя победа над Андоррой стала для Казахстана первой крупной в официальных турнирах после вступления в УЕФА. Как ты оцениваешь игру команды в этом матче? - Опасения перед игрой, признаться, были. Мы понимали, что соперник будет играть от обороны. И тактика в этом матче была больше ориентирована на атаку. Хорошо, что в итоге все так получилось. Нам удалось забить быстрые голы, а потом мы довели дело до победы, что нам и было нужно. Конечно, любая победа приятна. Но в то же время выигрыш у Андорры не должен вводить никого в заблуждение. Андорра — самая слабая команда в группе, и победа над ней — не показатель. Самые главные сражения еще впереди, и ближайшие матчи покажут на что мы действительно способны. - Что сказал Арно Пайперс после игры? - Поздравил, поблагодарил и сказал, что теперь нужно готовиться к следующим матчам. - Свой следующий матч сборная проведет против сборной Англии. Это будет первая страна, становившаяся чемпионом мира, против которой предстоит сыграть нашим футболистам. Этот факт давит психологически или может быть наоборот воодушевляет? - Об этом я не думаю. Когда выходишь не поле, обо всем забываешь. Конечно, будет приятно сыграть с родоначальниками футбола. Думаю, тренеры во время подготовки к этой игре расставят правильные акценты, это уже их тараканы, а наша задача — четко выполнять их задания. - В последние годы ты живешь в Москве, где выступаешь за местное Динамо. В этом же городе живут и два бывших тренера нашей сборной Леонид Пахомов и Сергей Тимофеев. Как часто вам доводиться видеться, общаться друг с другом? - С Пахомовым только раз в прошлом году пересеклись. Перекинулись парой слов, поинтересовались как дела. А с Тимофеевым связь поддерживаю, общаемся на футбольные темы. Он постоянно интересуется делами сборной. - Что бы ты хотел пожелать казахстанским болельщикам? - Приходите на футбол. Мы будем стараться показывать зрелищный футбол, забивать побольше голов. Ну, и всем нам хотелось бы пожелать удачи в нынешнем отборочном цикле.