Федерер стал пятикратным чемпионом US Open

Швейцарец Роджер Федерер стал пятикратным победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финальном поединке мужского одиночного разряда, который из-за непогоды был перенесен на понедельник, Федерер (2-й номер посева) со счетом 6:2, 7:5, 6:2 обыграл британца Энди Мюррея (6), информирует «Корреспондент». Мюррей, который впервые в карьере добрался до финала турнира Большого Шлема, смог оказать достойное сопротивление Роджеру только во втором сете, в котором он взял подачу соперника и имел немало брейк-пойнтов. Федерер выигрывает US Open пятый год кряду, его победная серия на кортах Нью-Йорка составляет 34 поединка. Швейцарец стал первым теннисистом в истории, который завоевал по пять титулов на двух турнирах Большого Шлема (US Open, Уимблдон). Всего же Роджер выиграл 13 самых престижных турниров мирового тенниса (также три Australian Open). Ранее американка Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финальном поединке Уильямс, посеянная под 4-м номером, нанесла поражение сербке Елене Янкович, 2-й ракетке соревнований, со счетом 6:4, 7:5.