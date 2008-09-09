Пакистанского паралимпийца поймали на допинге

На Паралимпийских играх, которые продолжаются в Пекине, зафиксирован первый случай применения допинга. Проба, взятая 4 сентября в формате внесоревновательного контроля у пакистанского пауэрлифтера Навида Ахмеда Бутта, дала позитивный результат на наличие метаболитов метандиенона. Спортсмена отстранили от участия в Играх в Пекине, решение о двухлетней дисквалификации будет вынесено позже, сообщает агентство «Весь спорт». Только один процент из всего количества запланированных проб будет взят во внесоревновательном режиме. Остальные 99 процентов придутся на соревновательный контроль. Причем из призеров в обязательном порядке на допинг-контроль будут брать только чемпиона и (для объединенных классов) спортсменов, установивших мировые рекорды.