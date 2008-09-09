Брайант пропустит предсезонную подготовку «Лейкерс»

В ближайшее время лучшему игроку чемпионата НБА-2007/08 и олимпийскому чемпиону Пекина в составе сборной США Коби Брайанту предстоит операция по поводу повреждения связок мизинца правой руки, сообщает «Спорт Экспресс». Такое решение принял сам баскетболист. Напомним, защитник "Лейкерс" получил повреждение еще в феврале, однако не захотел пропускать часть сезона в заокеанской лиге и Олимпиаду, в результате чего полгода играл с травмой. На восстановление после операции игроку потребуется около шести недель. Таким образом, Брайант, скорее всего, целиком пропустит предсезонную подготовку "Лейкерс". Однако к стартовому матчу нового чемпионата НБА (28 октября клуб из Лос-Анджелеса на своей площадке сыграет с "Портлендом") он будет в строю.