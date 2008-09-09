Поляков: «Спартак» забил гол «Атланту» после сирены

Начальник департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Поляков прокомментировал действия главных арбитров Рафаэля Кадырова и Сергея Кулакова в матче «Спартак» — «Атлант», прошедшем 2 сентября 2008 года. «В конце второй двадцатиминутки матча между «Спартаком» и «Атлантом» хоккеисты «Спартака» забросили шайбу одновременно с сиреной об окончании периода. В перерыве судьи выяснили, что в момент окончания игрового времени шайба не успела полностью пересечь линию ворот «Атланта». Соответственно, взятие ворот засчитано не было, – приводит слова Полякова «Газета.Ru». – Согласно Правилам Международной федерации хоккея главный арбитр имеет право при возникновении за 5 или менее минут до окончания первого или второго периода матча игровых или технических обстоятельств, требующих длительного разбирательства, объявить перерыв и отправить команды в раздевалки. После завершения перерыва команды возвращаются на лед, доигрывают оставшееся время, а затем меняются воротами, и начинается следующий период матча. В ситуации, сложившейся в матче «Спартака» и «Атланта», поступать подобным образом необходимости не было: спорная ситуация возникла одновременно с сиреной об окончании периода».