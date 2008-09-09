Армстронг вернется в велоспорт

Американский велогонщик Лэнс Армстронг, семь раз выигрывавший престижную многодневку "Тур де Франс", вернется в большой спорт. 37-летний Армстронг, объявивший о завершении карьеры в 2005 году, примет участие в нескольких престижных велогонках, в том числе в "Тур де Франс" 2009 года, сообщает «Лента.ru». В августе этого года американец выступил в гонке Leadville Trail 100, прошедшей в американском штате Колорадо, и занял второе место. Однако тогда речи о полноценном возвращении Армстронга в большой спорт не шло. По информации VeloNews, спортсмен будет выступать за команду "Астана" из Казахстана. Однако официальный представитель "Астаны" Филипп Мертенс заявил, что подписание контракта с Армстронгом не входит в планы этой команды. После ухода из велоспорта американский спортсмен принял участие в трех марафонских забегах в США. Кроме того, против Армстронга были выдвинуты обвинения в употреблении допинга, но в итоге велогонщик был признан невиновным.