Фетисов уйдет из Росспорта в Совет Федерации

Глава Росспорта Вячеслав Фетисов перейдет на другую работу. Само Федеральное агентство по физической культуре и спорту будет расформировано, а Фетисов станет представителем законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации, сообщает «Лента.ru». В понедельник, 8 сентября, на эту должность его рекомендовал президиум генерального совета "Единой России". Источник издания в президиуме сообщил, что решение по Фетисову было принято неожиданно, поскольку в утренней повестке заседания его не было. Утверждение кандидатуры Фетисова в Совет Федерации может состояться 17 сентября, когда региональное заксобрание соберется на сессию. В середине августа Фетисов рассказал о расформировании Росспорта в интервью газете "Спорт-Экспресс". Фетисов заявил, что не видит для себя перспектив в системе российского спорта и подверг критике "бездельников и словоблудов", которые "ничего не делают, зато пудрят всем мозги". По данным источника "Ведомостей" в правительстве, Росспорт, как и агентства по туризму и молодежи, станут департаментами министерства спорта, туризма и молодежной политики, которое возглавляет Виталий Мутко. По словам Фетисова, ему ни разу не удалось нормально побеседовать с Мутко. Бывший хоккеист выразил сожаление, что в 2002 году принял предложение возглавить Росспорт вместо того, чтобы продолжить тренерскую карьеру в НХЛ.