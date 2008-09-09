Пахалина и Саутин продолжат карьеру до ЧМ-2009

Самые опытные члены сборной России по прыжкам в воду, призеры Игр-2008 в Пекине Юлия Пахалина и Дмитрий Саутин продолжат свою спортивную карьеру, как минимум, до чемпионата мира следующего года. «Наши самые опытные и просто великие спортсмены Дмитрий Саутин и Юлия Пахалина остаются в сборной после Олимпиады, – заявил старший тренер сборной России по прыжкам в воду Олег Зайцев «Весь спорт». – Юля сейчас улетела к себе домой в США, отдыхать. Дима также пока не тренируется и проводит время со своей семьей. Однако и Юля, и Дима подтвердили, что собираются продолжать карьеру, по крайней мере, до чемпионата мира следующего года. После него каждый из них уже примет какое-то решение насчет своей карьеры». Олег Зайцев также рассказал, что олимпийская сборная России по прыжкам в воду сейчас в отпуске, за исключением Светланы Филипповой, которая выступала в Пекине в прыжках с трамплина. «Света – самая молодая в команде, и сейчас готовится к юниорскому чемпионату мира. Все остальные спортсмены отдыхают, набираются сил перед новым сезоном», – сказал он.