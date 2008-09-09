Манчини стал лучшим тренером в Серии А

Бывший наставник «Интера» Роберто Манчини, несмотря на увольнение из клуба, получил Trofeo Maestrelli – награду лучшему тренеру Серии А в 2008 году. Манчини выиграл в прошлом сезоне Скудетто, но был уволен из-за проблем в раздевалке и отсутствия успехов в Лиге чемпионов, информирует «Спорт.com.ua». «Я очень рад получить эту награду, потому что она названа в честь великого тренера «Лацио» Маэстрелли. Как бывшему игроку и тренеру «Лацио», мне это очень приятно. «Интер» уже был силен, когда я пришел туда, а сейчас стал еще сильней и все еще остается фаворитом на Скудетто, оставив позади «Милан» и «Ювентус».