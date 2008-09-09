ФИФА увеличит перерыв между таймами

ФИФА собирается увеличить перерыв в матчах с 15 до 20 минут - правда, вовсе не ради отдыха футболистов, информирует «Спорт.com.ua». Президент международной федерации Зепп Блаттер, к которому то и дело обращаются с такой просьбой директора европейских стадионов, поддержал их устно, а также решил обсудить наболевшую проблему в марте будущего года. Суть ее заключается в том, что во время паузы зрители не успевают сделать два необходимых дела - закусить в буфете и сходить в туалет, поэтому пока приходится выбирать что-то одно.