Шукер: Хорваты играют на 120 процентов

Знаменитый в прошлом хорватский нападающий Давор Шукер похвалил тренера сборной Англии Фабио Капелло, но заметил, что победить хорватов на выезде – задача не из легких, информирует «Спорт.com.ua». «Капелло – это именно то, что нужно Англии, чтобы изменить ситуацию со сборной, - сказал Давор в интервью The Telegraph, - У меня много друзей в Англии и большинству не нравится, как идут дела со сборной. Я думаю, прежде всего, Капелло следует научить футболистов гордиться футболкой, которую они носят. Он правильный человек по этой части. Я знаю его, он победитель, где бы ни работал. Он ТОП-парень для такой работы и всегда успешен, но ему нужно время. Проблема в том, что тренеру сборной Англии никто не даст очень много времени». «В Загребе наша сборная всегда играет на 120 процентов, - перешел Давор к ближайшему матчу, - да, у нас много травмированных, но те, кто их заменит, также сыграют на 120 процентов. Когда я играл, мы были счастливы играть за сборную, и у нового поколения под началом Билича тот же подход».