Попов: Возродим спартаковские традиции

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Попов, в последнее время работавший в селекционной службе клуба, сегодня назначен спортивным директором ФК «Спартак», отмечает «Спорт.com.ua». Дмитрий Попов выступал за «Спартак» с 1989 по 1993 год. Чемпион СССР 1989 года, дважды чемпион России (1992, 1993), обладатель Кубка СССР/СНГ (1991/92), полуфиналист Кубка чемпионов — 1990/91 и Кубка Кубков — 1992/93. Кроме «Спартака» Попов играл за «Шинник» (Ярославль) (1984–1989), испанские «Расинг» из Сантандера (1993–996) и «Компостелу» из Сантьяго-де-Компостелы (1996–1999), израильский «Маккаби» (Тель-Авив) (2000). После окончания карьеры игрока Попов работал спортивным советником Федерации футбола Кантабрии (Испания), год тренировал юношескую команду «Расинга», работал на телевидении и радио Кантабрии. С декабря 2006 года Дмитрий Попов — в селекционной службе «Спартака». — Как часто в Испании вам доводилось общаться со спортивными директорами? — Постоянно. Один из моих лучших друзей работал спортивным директором «Расинга», а мой адвокат являлся вице-президентом этого клуба. В какой-то момент я принимал участие в комплектовании команды. Кроме того, в Испании получил бесценный опыт, регулярно общаясь с агентом Дель Боске и Камачо. Он мне рассказывал множество специфических футбольных историй по формированию такой команды, как мадридский «Реал». Из общения с этим человеком почерпнул массу полезного. — Какая задача будет стоять перед вами? — Скоординировать работу команды и клуба так, чтобы это привело к максимальному результату. В какой-то момент в этой вертикали у нас возник вакуум, который на пользу «Спартаку» не пошел. При работе обязательно буду учитывать спартаковские традиции, связанные с самыми высокими целями во всех соревнованиях. — Ваше назначение на пост спортивного директора как-то зависит от возможного появления в «Спартаке» Микаэля Лаудрупа, который так же, как и вы, отлично говорит по-испански? — Эти вещи абсолютно не связаны. — Планируете ли вы регулярно посещать Тарасовку? — Регулярно вряд ли. Тренировочный процесс — прерогатива главного тренера, и вмешиваться в него не стоит. А вот связь будет постоянной. Нужно находиться в постоянном контакте с главными тренерами первой команды, дубля, школы. Быть в курсе того, как идут дела, какие есть проблемы, пожелания. Необходимо постараться выполнить их для достижения максимального результата, исходя из наших возможностей. — Расскажите о ваших функциях на новом посту. — Продолжу принимать активное участие в формировании команды, в селекции. Необходимо и дальше развивать вертикаль: школа — дубль — основной состав, обеспечить преемственность игрового стиля. На первых же порах самое главное — наладить постоянный контакт со всеми тренерами. — Селекционный штаб «Спартака» расширится, сократится или останется прежним? — Этот вопрос еще предстоит обговорить. Но, учитывая опыт серьезных европейских клубов, полагаю, что селекционный штаб «Спартака» нужно будет расширить. Например, в аналогичном отделе «Севильи» работают восемь человек, постоянно отслеживающих футбольный рынок. Плюс существует скаутская сеть на местах. — Почему вы привели в пример именно «Севилью»? — Потому что на данный момент «Севилья» является моделью того, как должен быть устроен футбольный клуб. Был год, когда эта команда вылетела из Примеры. Но с тех пор как в клуб пришел работать спортивный директор Мончи, он вывел его на высокий уровень. «Севилья» удачно покупает и продает футболистов и при этом достигает хороших спортивных результатов. — Что было сделано клубом до того, как вы пришли в него работать селекционером? — Очень многое. В селекционном отделе работают люди, которые реально болеют за дело. У нас собрана огромная база данных на футболистов, есть большая видеотека, создана сеть скаутов, которые трудятся на местах и поставляют для спартаковской школы хороших, перспективных ребят. За границей у нас тоже есть свои люди, регулярно поставляющие нам информацию. Когда в декабре 2006 года я пришел в клуб, для меня стал приятным сюрпризом приличный уровень селекционной службы «Спартака».