Будянский радуется возвращению в клуб

Российский хавбек Виктор Будянский подписал новый контракт с «Лечче» и полон решимости проявить себя в Серии А. Прошлый сезон Виктор начинал в «Удинезе», но не сумел пробиться в состав, а потому был арендован в «Лечче», с которым повысился в классе и теперь будет сотрудничать на постоянной основе, передает «Спорт.com.ua». «Я очень счастлив, что тренер захотел моего возвращения и я счастлив вернуться, - сказал Виктор, - я сделаю все, чтобы помочь команде и готов выйти на поле, когда мне предоставят шанс. Наша команда не слишком сильно изменилась и многие футболисты основы играют вместе много лет. Это поможет нам сделать сюрприз для многих».