Уолкотт подражает Роналду

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт заявил, что хочет повторить путь Криштиану Роналду и стать одним из лучших игроков мира, но сделать это в своем стиле. Единственное, чего ему пока не хватает – это, по его признанию, умения завершать моменты. Впрочем, 19-летний Уолкотт уверен, что у него все впереди, сообщает «Спорт.com.ua». «Некоторые негативно отзываются о моем умении завершать моменты, - сказал он Football365.com. – Иногда у меня получается неплохо, но я продолжаю учиться и тренируюсь каждый день, работаю над этим. Когда Криштиану Роналду пришел в «Манчестер Юнайтед», он показал несколько отличных трюков, а теперь, в 23, он превратился в лучшего игрока в мире. Я не говорю, что буду как Роналду, я буду собой».