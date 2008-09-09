Российского прыгуна требуют дисквалифицировать за пьянку

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков потребовал дисквалифицировать прыгуна Ивана Ухова за выступление в пьяном виде на турнире Athletissima в швейцарской Лозанне (2 сентября). Маслаков, назвавший поступок легкоатлета позором, считает, что его надо отстранить от спорта на год, пишет издание «Советский спорт». По словам главного тренера, формально Ухов не представлял сборную России, так как турнир в Лозанне носил статус коммерческого. Однако Маслаков подчеркнул, что "от этого пощечина всей российской легкой атлетике не становится менее хлесткой". Главный тренер сборной России считает, что наставник Ухова Павел Воронков (которого Маслаков назвал менеджером) также должен быть наказан, поскольку он отвечал за спортсмена и допустил его выступление в состоянии алкогольного опьянения. 5 сентября Воронков в интервью агентству спортивной информации "Весь Спорт" объяснил поступок Ухова "массой отрицательных эмоций". По словам тренера легкоатлета, прыгун был очень расстроен в связи с тем, что не попал в олимпийскую сборную России, а незадолго до турнира в Лозанне расстался со своей девушкой. Воронков подчеркнул, что продолжит работу с Уховым. На прошлой неделе Международная федерация легкой атлетики (IAAF) потребовала у Ухова объяснений своего выступления в пьяном виде. По словам спортсменов, также принимавших участие в турнире в Лозанне, перед и во время соревнований Ухов пил водку и энергетический напиток.