Наставник сборной Хорватии забирается в постель к игрокам

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич поведал, как он мотивирует своих игроков перед важнейшими матчами. Импозантный наставник признался, что может "заряжать" своих подопечных, забравшись к ним в постель. "Работа с командой это не только тренировки, но и многое другое, - цитирует 39-летнего специалистам ИА REGNUM. - Иногда я даже лежу в кровати с тем или другим игроком. Если я вижу, что у него проблемы, я иду в комнату Чорлуки или Модрича, ложусь к нему в постель, и мы разговариваем". "Иногда вы должны сделать и это, - добавил Билич. - Некоторые тренеры думают, что так они теряют дистанцию между ними и футболистами и, соответственно, уважение. Но это не так. Близкое общение идет только на пользу". Результаты визитов Билича дали свои плоды, в частности, в отборе ЕВРО-2008, когда хорваты оставили англичан без континентального первенства, подарив тем самым путевку на чемпионат Европы России.