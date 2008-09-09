Результат боя Валуев-Руис может быть отменен

Менеджеры экс-чемпиона мира по боксу по версии WBA Джона Руиса намерены потребовать от руководства WBA отмены результата поединка американца против россиянина Николая Валуева, проигранного 30 августа в Берлине, и назначения повторного боя, сообщает «РИА«Новости». По утверждениям американской стороны, во время боя секунданты Николая Валуева, в итоге победившего единогласным решением судей и завоевавшим вакантный титул чемпиона мира по версии WBA, имели возможность ознакомиться с судейскими записками, что прямо запрещено правила проведения матчей. «WBA должна как можно быстрее решить этот вопрос, – заявил Руис. – Неуполномоченные лица не имеют право знакомиться с содержанием судейских записок во время боя. Валуев должен быть лишен чемпионского пояса, и должен быть назначен повторный поединок за титул». Представители Джона Руиса также потребовали предоставить полную видеозапись поединка для дальнейшего поиска доказательств и указали еще на ряд нарушений правил – боковой судья Такеши Шимакава неправильно вел подсчет очков на своей карточке на протяжении боя: сразу после матча рефери поставил счет 114-113 в пользу Руиса, но позднее он заявил, что перепутал колонки в судейской карточке и на самом деле отдал победу Валуеву. Во втором раунде Валуеву не был отсчитан нокдаун, так как арбитр показал, что россиянин поскользнулся – боковой судья Антонио Реквена поставил ничейный счет в двух раундах, что противоречит инструкции WBA: в матчах за чемпионский титул равных оценок за раунд не должно быть.