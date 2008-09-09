Арбитр Колина травмирован на стадионе «Уэмбли»

Один из самых известных арбитров за историю футбола Пьерлуиджи Коллина получил травму во время матча в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на итальянское агентство ANSA. Коллина обслуживал благотворительную встречу между бывшими звездами английского и мирового футбола. Получив повреждение, характер которого не уточняется, Коллина покинул поле, после чего матч продолжил судить другой известный в прошлом арбитр шотландец Хью Даллас. Матч завершился победой английских звезд со счетом 4:3. В составе победителей дважды отличился Алан Ширер. Коллина завершил судейскую карьеру в 2005 году. Затем арбитр работал телевизионным экспертом, а в 2007 году получил пост в Федерации футбола Италии (FIGC). Коллина стал отвечать за назначение судей на матчи чемпионата страны.