Призер Олимпиады отвергает обвинения в тяжком преступлении

Сегодня в Баку, в Суде по делам о тяжких преступлениях прошло судебное рассмотрение по делу бывшего члена национальной сборной Азербайджана по боксу, бронзового призера Олимпиады в Сиднее Вугара Алекперова. Напомним, что боксер обвиняется в вымогательстве. В своих показаниях Вугар Алекперов заявил, что ни в чем не виноват, и не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Алекперов отказался от показаний, данных им на следствии, передает Чемпионат.ру. По его словам, он знаком с учредителем компании Кянаном Гулиевым ещё с ноября 2007 года. "Гулиев должен мне выплатить 32500 долларов США от автомобиля "Lexus", 10000 долларов США – от автомобиля "Audio". Я не применял никакого физического насилия против Кянана Гулиева, и между нами никакого инцидента не было",– заявил в зале суда Алекперов. Спортсмен отметил, что он всего лишь потребовал от Гулиева выплаты долга, а тот написал на него заявление в правоохранительные органы.