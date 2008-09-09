Российскому сумоисту отказались смягчить наказание

Российский сумоист Сослан Гаглоев, уличенный в курении марихуаны, посетил сегодня токийский спорткомплекс «Риогоку Кокугикан» и принес извинения Японской ассоциации сумо (ЯАС) и болельщикам. Он попросил совет директоров ЯАС отменить решение о его пожизненной дисквалификации, однако получил отказ, поскольку по уставу организации это запрещено. «Я совершил ужасный поступок. Простите меня, – приводит слова сумоиста ИТАР-ТАСС. – Я очень хочу заниматься сумо и не намерен стричь волосы (борцы в сумо носят особую стрижку) Адвокат спортсмена выразил мнение, что наказание, наложенное на Сослана Гаглоева, было «слишком суровым». «На мой взгляд, в данном случае вопрос о возвращении в ассоциацию может быть решен только юридическим способом, но речь о таких планах пока не идет», - заметил юрист. Две недели назад 20-летний Сослан Гаглоев, который выступал под псевдонимом «Ваканохо» («Молодой феникс»), был уличен в хранении марихуаны, арестован и признался в содеянном. Прокуратура приняла решение отпустить его из тюрьмы предварительного заключения без суда. Суд принял во внимание тот факт, что сумоисту в момент совершения преступления было лишь 19 лет, т.е. он был несовершеннолетним по японским законам. В понедельник ЯАС дисквалифицировала еще двух российских сумоистов - братьев Сослана и Батраза Борадзовых. Их также обвинили в курении марихуаны: это подтвердили результаты двух экспертиз. Сами спортсмены вину категорически отрицают. Часть ответственности взял на себя президент ЯАС Китаноуми, который подал в отставку. Этот известный в прошлом сумоист был наставником младшего из братьев Борадзовых - 26-летнего Батраза, выступавшего под псевдонимом Хакуродзан - «Белая русская гора». Понижен в ранге и тренер 28-летнего Сослана, имевшего псевдоним Рохо - «Русский феникс».