«Челси» теряет Эссьена

Полузащитник «Челси» Микаэль Эссьен повторно повредил колено в матче за сборную Ганы. По первоначальным оценкам повреждены крестообразные связки, из-за чего игрок не сможет выступать долгое время, сообщает Eurosport. Эссьен был заменен на 22-й минуте во встрече сборных Ганы и Ливии, которая проходила в пятницу. Агент темнокожего футболиста Фабиан Пивето признался, что это очень серьезная травма. Пивето также отметил: «У меня плохие новости. Это большая проблема. Очень большая проблема. Мой подопечный получил очень неудачный удар по колену, и что будет дальше – никто не знает. Это уже второй или даже третий подобный случай у Эссьена». Один из представителей «Челси» на вопрос о серьезности травмы Майкла ответил: «После прохождения обследования выяснилось, что повреждение намного серьезнее, чем мы изначально предполагали. Вероятно, понадобится операция».