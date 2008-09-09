Бекхэму предлагают купить английский клуб

Дэвиду Бекхэму предложили купить клуб "Престон Норт Энд", выступающий во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии по футболу. Владелец "Престона" Дерек Шоу заявил, что готов продать команду, если Бекхэм обратится к нему по этому поводу. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. В сезоне-1994/95 "Престон" арендовал Бекхэма в "Манчестер Юнайтед" на один месяц. Полузащитник провел за "Престон" пять матчей и забил два гола. По словам Шоу, в "Престоне" будут рады возвращению футболиста в новом качестве. В настоящее время Бекхэм выступает за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". О реакции футболиста на предложение владельца "Престона" не сообщается.