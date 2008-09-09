Российский призер Олимпиады исхудал на торжественных церемониях

Российский тяжелоатлет Евгений Чигишев, завоевавший серебряную медаль Олимпиады-2008 в весе свыше 105 килограммов, рассказал, что после многочисленных торжественных церемоний в России он похудел на шесть килограммов. Чигишев признался, что из-за чествований он до сих пор толком не видел свою семью, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». По словам тяжелоатлета, последней торжественной церемонией стало награждение в его клубе ЦСКА, и только в начале этой недели спортсмен смог начал нормально отдыхать. В ближайшее время Чигишев собирается побыть со своей женой и двухмесячным сыном. Что касается увеличения веса, то тяжелоатлет считает, что этим вопросом должен заниматься не он, а тренерский штаб сборной России. По словам Чигишева, наставники должны использовать диеты и комплексные методики, но пока никакой специальной программы для него не разработано. Чигишев завоевал серебряную медаль Олимпиады-2008 19 августа. Российский тяжелоатлет долгое время лидировал, но в последней попытке его обошел немец Маттиас Штайнер. Спортсмен из Германии опередил Чигишева на один килограмм, и у россиянина не оставалось попыток, чтобы изменить ситуацию.