Фанат подарил машину «Мицубиси» Василию Ломаченко

Олимпийскому чемпиону Пекина, боксеру Василию Ломаченко, подарил машину "Мицубиси Лансер" его фанат из Кривого Рога, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на gorod.dp.ua. "Дядя Вадик из Кривого Рога, он большой фанат бокса. Так вот, пока другие обещают, спрашивают, он сказал: Вася, приезжай ко мне, тебя ожидает "Мицубиси Лансер" последней модели", – сказал Василий Ломаченко. Обещали автомобиль и в федерации бокса. Ломаченко сначала попросил дизельный "БМВ 330", однако его отговорили и он изменил свой выбор в пользу "Хонды". "Я сам вожу машину, но разбираюсь в автомобилях не очень хорошо. Знающие люди сказали, что "БМВ" для наших дорог не очень подходят", – говорит олимпийский чемпион. По его словам, если федерация сдержит свое слово, то уже имеющийся "Дэу" он продаст, "Мицубиси" подарит отцу, а сам сядет за руль "Хонды".