Формула-1. Дистанцию предложено сократить

Генеральный директор "Феррари" Стефано Доменикали выступил с предложением сократить продолжительность этапов Формулы-1. Напомним, что сейчас минимальное расстояние, которое должны преодолеть пилоты, составляет 305 километров (за исключением гонки в Монако). "Полтора часа гонки - это слишком много. Мы должны сократить продолжительность Гран-при, потому что во второй части гонки практически никогда ничего не происходит", - приводит слова Доменикали Чемпионат.ру со ссылкой на итальянскую газету "La Gazzetta dello Sport".