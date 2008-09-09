Хиддинк: Павлюченко абсолютно здоров и должен выходить на поле

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что у форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко перед встречей с Уэльсом нет проблем со здоровьем, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. «Мы получили письмо от «Тоттенхэма», они выразили просьбу поберечь Романа Павлюченко. Но в течение недели он занимался вместе со всеми, и медицинский штаб нашей команды подтвердил, что он абсолютно здоров, и должен выходить на поле и отдавать себя игре. У нас прекрасный медицинский штаб, так что все в порядке. Павлюченко разрешили играть. Всегда есть возможность получить травму, давайте тогда вообще не выпускать игроков. Я всегда открыт для разговора, в том числе и с Хуанде Рамосом. Надеюсь, увижу его, когда поеду посмотреть на игру «Тоттенхэма». Да, у сборной Уэльса много потерь – Беллами, Гэббидон. Но те игроки, который сейчас получили свой шанс, будут еще более мотивированы, так что легче сборной России от того не будет. Тошак проделал отличную работу, так что мы относимся к этой команде с полным уважением. Естественно, я знаю о не слишком удачной игре Уэльса с Азербайджаном. Сейчас не так велика разница между большими командами и маленькими. Италия на последней минуте выиграла у Кипра. Сейчас маленькие команды прекрасно обороняются и защищают свои ворота. Результаты 4:0, 3:0 – ушли в прошлое. Все игроки нашей команды следят за выступлениями соперника. Если Уэльс может брать очки у Чехии и Германии, то это очень сильная команда. Надеюсь, таких сюрпризов в этом отборочном цикле не будет. Я уже не раз играл против Тошака, в Испании, в частности. У нас было несколько противостояний, когда я работал в «Валенсии». Мне нравится, как он себя ведет. Типичный британец, остроумный. Все премимальные согласованы с игроками, задержка в выплате связана с тем, что УЕФА еще не все перечислил. Но этот вопрос никак не скажется на подготовке к игре, все – профессионалы и работают в прекрасном настроении», – сообщил Хиддинк.