Уильямс: Аршавин пока не показал ничего особенного

Защитник сборной Уэльса и английского «Питерборо» Эшли Уилльямс заявил, что не боится встречи с нападающим сборной России Андреем Аршавиным и отметил, что в отборочном матче ЧМ-2010 против российской команды его команду устроит и ничья. «Аршавин пока не показал ничего особенного. Да, это игрок высокого класса, который провел несколько неплохих матчей, но я с ним еще не встречался, так что посмотрим, что он из себя представляет на самом деле. Главное в игре против Аршавина – внимание. Мне уже довелось видеть матчи с его выступлением на DVD, так что я полностью проинформирован. Андрей – обыкновенный нападающий, за которым нужно присматривать. Постараюсь сыграть на своем уровне. В матчах с такими командами, как Россия, ошибки просто недопустимы. Нам очень бы хотелось уехать из Москвы с нулем в графе «пропущенные мячи». С другой стороны, почему бы не попытаться выиграть этот матч? Надеюсь, что наши нападающие смогут забить. Если нет, то 0:0 – отличный результат», – приводит слова Уилльямса СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Wales Online.