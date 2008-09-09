«Спартак» сыграет без семи основных игроков

Как сообщает Чемпионату.ру Константин Нужденов, в сегодняшнем матче с "Атлантом" в Мытищах "Спартак" сыграет аж без семи (!) игроков основного состава. К уже травмированным вратарям Кочневу и Лобанову, защитникам Баранке, Заболотневу и Савину и центральному нападающему Михаилу Юнькову добавился центрфорвард Дмитрий Уппер, который заболел. Таким образом, "Спартак" остался, по сути, вообще без опытных центральных нападающих. Для заполнения "дыр" в составе из второй команды был вызван центральный Илья Докшин. Также, по всей видимости, "на точку" встанет номинальный крайний Штефан Ружичка.