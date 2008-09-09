В Донецке «проспект Ильича» хотят сделать «проспектом Бубки»

Инициативная группа жителей города Донецка выступает за переименование проспекта Ильича в проспект имени шестикратного чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубки, сообщает «РИА«Новости». Глава инициативной группы, мастер спорта СССР по фехтованию Игорь Попков, обосновал эту инициативу тем, что именно в Донецке расположен дворец спорта «Дружба», в котором: «Сергей Бубка в отличие от Владимира Ильича Ленина сделал полезные и великие дела – установил три мировых рекорда». В настоящее время инициативная группа собирает подписи жителей города под соответствующим обращением к донецкому мэру Александру Лукьянченко. В то же время мэр Донецка сообщил, что он о подобной инициативе слышит в первый раз и считает, что с переименованием будут связаны неудобства для жителей проспекта.