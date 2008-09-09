Известной бегунье ампутировали обе ноги

Тайваньской бегунье, участвующей в ультрамарафонах (многодневных забегах на сверхдлинные дистанции), ампутировали обе ноги. Операции 51-летней Чиу Шуцзюн были проведены 31 августа и 1 сентября. В настоящее время спортсменка в состоянии комы находится в одной из больниц Франции, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство DPA. Президент Тайваня Ма Инцзоу поручил министерству иностранных дел оказать помощь больнице в спасении жизни бегуньи. Чиу Шуцзюн приняла участие в ультрамарафоне на полторы тысячи километров, который проходил во Франции с 13 по 31 августа. 29 августа на левой ноге спортсменки вкрылись волдыри, но она продолжила участвовать в соревновании. Чиу финишировала на 17-м месте. Всего в ультра-марафоне приняли участие 44 человека. По окончании забега врачи диагностировали у Чиу заражение крови. Спортсменка была отправлена на вертолете в больницу в Монпелье, где ей ампутировали обе ноги, чтобы не дать инфекции распространиться.