Робиньо: Моя цель – гол в ворота «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что хотел бы открыть лицевой счет своим голам в премьер-лиге в матче против «Челси». «Было очень приятно сыграть в матче за Бразилию. Мы одержали победу, да и сам я выглядел неплохо. Команде стоит сохранить настрой и на следующий матч – против Боливии. Все знают, что именно «Челси» хотели купить меня у «Реала», но сейчас я защищаю цвета «Манчестер Сити». Мне хочется помочь команде победить лондонский клуб. Здорово, что мне удалось забить чилийцам, но теперь моя цель – гол в ворота «Челси». Хочу провести как минимум один мяч», – приводит слова Робиньо СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports.