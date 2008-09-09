Названы новые кандидаты в Зал боксерской славы

Всемирный зал боксерской славы назвал имена новых кандидатов, которые будут зачислены в ряды лучших боксеров мира всех времен и народов на ежегодной церемонии, намеченной на 15 ноября. Ими стали экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис, бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Пернелл Уитакер, трехкратный обладатель чемпионских титулов в полутяжелом весе Марвин Джонсон и бывший чемпион мира в лёгком и первом полусреднем весе Грег Хоген, передает Чемпионат.ру со ссылкой на «Весь бокс». Стоит отметить, что на внесение в Зал боксерской славы могут претендовать бойцы, чья карьера завершилась не менее пяти лет назад.