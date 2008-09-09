Тяжелоатлет-паралимпиец попался на допинге

Пакистанский тяжелоатлет Навид Ахмед Бутт, который должен был принять участие в Паралимпийских играх 2008 года, попался на употреблении запрещенного препарата метандиенолона. Спортсмен отстранен от выступлений на Паралимпиаде, а также получил двулетнюю дисквалификацию, сообщает «Лента.ru»со ссылкой на AFP. В заявлении Международного паралимпийского комитета (IPC) говорится, что положительный результат дала допинг-проба, взятая у Бутта 4 сентября - за два дня до открытия Паралимпиады. 37-летний тяжелоатлет должен был выступить в весовой категории до 100 килограммов. Летние Паралимпийские игры 2008 года проходят в Пекине и завершатся 17 сентября. В настоящее время первое-второе места в общем зачете делят сборные Китая и Великобритании (по десять золотых медалей), но китайцы опережают британцев за счет большего количества серебряных наград. Сборная России пока занимает седьмое место (три золотые медали).