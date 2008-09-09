Леннокс Льюис войдет в историю

Стали известны имена спортсменов, которые 15 ноября могут быть включены во Всемирный зал боксерской славы, информирует СЭ со ссылкой на Allboxing.ru. В число кандидатов вошли экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер, трехкратный обладатель чемпионских титулов в полутяжелом весе Марвин Джонсон и бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Грег Хоген. Во Всемирный зал славы могут быть внесены боксеры, чья карьера завершилась не менее пяти лет назад.