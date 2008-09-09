Состав полуфинала Кубка Дэвиса уже известен

Капитан сборной Испании Эмилио Санчес назвал состав на полуфинал Кубка Дэвиса с командой США, который пройдет с 19 по 21 сентября на грунтовых кортах мадридской арены Las Ventas. В заявку попали первая ракетка мира Рафаэль Надаль, Давид Феррер, Фернандо Вердаско и Фелисиано Лопес, сообщает СЭ со ссылкой на AP. Напомним, что противостоять испанцам будут Энди Роддик, Джеймс Блэйк, а также Боб и Майк Брайаны. "Американская команда очень опасна, - отметил Эмилио Санчес. - У них стабильный состав. Все матчи будут тяжелыми". В запасе у сборной Испании остался Николас Альмагро, а Томми Робредо не сумел пробиться в команду. "Альмагро показывал лучшие результаты на грунте после Надаля, - добавил капитан испанцев. - Я также доволен Робредо, но, возможно, ему надо немного прибавить, чтобы пробиться в основу. Альмагро же, считаю, еще может сыграть с американцами. Он - не просто спарринг-партнер. Что касается Надаля, то он не сумел победить в US Open, однако у него остались моральные и физические силы"