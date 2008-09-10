Президент Базеля погостила у президента ФИФА

Президент ФК «Базель» Жизела «Жижи» Оэри с клубной делегацией во вторник, 9 сентября, посетила Дом ФИФА в Цюрихе. После позитивной и продуктивной встречи с президентом ФИФА Йозефом Блаттером, Оэри дала небольшое интервью официальному сайту ФИФА, сообщает «Спорт.com.ua». - Жизела, что сегодня вас сюда привело? - Мы встретились с господином Блаттером, чтобы обсудить несколько ключевых вопросов, в том числе, как бы клуб мог лучше взаимодействовать с ФИФА и наоборот. Однако все же это была встреча друзей. - После дебютного участия в 2002/03 году, «Базель» во второй раз пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Что это значит для вас и клуба? - Для достижения этой цели мы работали достаточно долго. В отличии от первого раза, когда счастье свалилось буквально с неба. Сейчас было пробиться действительно тяжело, поэтому для меня лично новый успех значит больше. Футболистов, всех в клубе и меня тогда переполняли эмоции. Конечно, не стоит упускать из виду и финансовый аспект. - В вашей группе «Барселона», «Спортинг» и «Шахтер». Каковы ваши шансы впервые пробиться в плей-офф турнира? - На данном этапе нам попались нелегкие соперники. Хотя, по секрету, я надеялась на встречу с «Барселоной». В последнее время мы показали, что можем добиться многого, если все будут идти одной дорогой. Я думаю, что наша первая домашняя игра против «Шахтера» более-менее определит наши перспективы. Если мы сыграем успешно, то способны на многое.