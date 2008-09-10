Терри: Дзола станет тренером «Челси»

Капитан «Челси» Джон Терри считает, что Джанфранко Дзола станет идеальным тренером «синих» в будущем. Пока что легенда «Челси» выглядит самым вероятным кандидатом на пост тренера «Вест Хэма», но Терри считает, что когда-нибудь он может возглавить и лондонский клуб, информирует «Спорт.com.ua». «Он легенда «Челси». Уверен, что однажды он сюда вернется, - сказал Терри Sky Sports. – Он уже некоторое время работает с итальянской молодежкой, и в результате у него прибавилось опыта. Было бы здорово, если бы он возглавил «Вест Хэм» и приобрел еще больше знаний и опыта, чтобы однажды он мог стать тренером «Челси».