Адебайор отказался лететь со сборной

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор отказался летель на самолете вместе с командой на матч отборочного раунда на чемпионат мира, аргументировав свой поступок тем, что были слухи о предстоящем падении этого самолета. Футболист также поставил условие, что полетит только вместе с президентом Федерации футбола Того. «Моя жизнь мне очень дорога. И если нам суждено разбиться на самолете, то мы сделаем это вместе с президентом. Ходили слухи, что если мы сядем в этот самолет, то он разобьется», – приводит слова Адебайора «Газета.Ru».