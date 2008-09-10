Николаев и Иванов обслужат матчи Кубка УЕФА

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым назначена обслуживать ответную встречу первого раунда Кубка УЕФА между турецким «Галатасараем» и швейцарской «Беллинцоной», сообщает «Газета.Ru». Помощниками Николаева станут Виталий Дроздов и Илья Барышников. Резервный судья Игорь Захаров. Другой российский арбитр — Николай Иванов вместе с Николаем Голубевым и Вячеславом Семеновым будут обслуживать ответную встречу между швейцарским «Зальцбургом» и испанской «Севильей». Резервный рефери — Владислав Безбородов.