Куэррей сыграет вместо Блэйка в полуфинале Кубка Дэвиса

Американский теннисист Сэм Куэррей заменит Джеймса Блэйка в сборной США в полуфинале Кубка Дэвиса против команды Испании, который пройдет с 19 по 21 августа в Мадриде, сообщает Reuters. 20-летний теннисист впервые примет участие в командном теннисном турнире. Также с испанцами сыграют Энди Роддик, Боб и Марк Брайаны. «Джеймс физически и морально устал после трудного сезона, – заявил капитан сборной США Патрик Макинрой. – Он сказал, что хочет отдохнуть, и мы с уважением отнеслись к его просьбе. В то же время полуфинал с Испанией будет отличным шансом для Куэррея, который в этом году демонстрировал стабильные результаты на грунте». В другом полуфинале в эти же дни в Буэнос-Айресе сыграют сборные Аргентины и России.