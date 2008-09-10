Юнаков: С хорватами выложимся на все 100

После поединка с голландским «Кариллон Бойз» своими впечатлениями поделился капитан донецкого «Шахтера» Евгений Юнаков, информирует «Спорт.com.ua». - Первый матч, как правило, самый тяжелый. Были ли проблемы с адаптацией на площадке? - В Украине почти во всех залах постелен паркет, а здесь ламинат. Первых минут 5-7 было тяжеловато, пока привыкали, но потом все пошло по нашему сценарию. - Какие впечатления произвел соперник? - Голландцы в начала матча предложили высокий темп, у них были моменты, но нам удалось завладеть инициативой, и не дать сопернику сыграть в его игру. Лично мне соперник понравился. - Как настрой после удачного старта? - Отличное настроение. Все довольны и настраиваются на завтрашний матч. - Насколько «Шахтеру» сегодня удалась игра? - Я думаю процентов на 80%. Но однозначно можем прибавить. В матче с хорватами, думаю, выложимся на все 100.