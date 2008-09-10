Яровенко: Казахов хватит только на первый тайм

Евгений Яровенко – единственный в Казахстане олимпийский чемпион по футболу. В 1988 году Яровенко перешел из аламаатинского «Кайрата» в «Днепр» и осел в Днепропетровске. Однако не зря говорят, что со временем все возвращается на круги своя – сейчас тренер с украинским паспортом тренирует «Есип-Богатырь» из Петропавловска, который выступает высшей лиге чемпионата страны, передает «Спорт.com.ua». – Евгений Викторович, вы будете присутствовать на матче Казахстан-Украина? – К сожалению, нет. Дело в том, что от Петропавловска, который находится на севере Казахстана, до Алта-Аты достаточно далеко – около 1500 километров. А 14 сентября моей команде «Есиль-Богатырь» предстоит календарная игра. – Не так давно вы были признаны лучшим футболистом Казахстана за последние 50 лет. При этом вы с семьей уже два десятилетия живете в Днепропетровске. За кого будете болеть в этом поединке? – Отвечу дипломатично: за красивый футбол. – Сборную Казахстана сейчас возглавляет голландский специалист Арно Пайперс. Что он из себя представляет как тренер? – Я с ним лично не знаком – работал ведь только в молодежной сборной. Голландец заявил, что готов решать определенные задачи. Свое дело он знает неплохо. – С чем связано, что все футболисты сборной Казахстана, за исключением Андрея Карповича, представляют внутреннее первенство? – Увы, это говорит об уровне игроков. Значит, на данном этапе они не готовы выступать в более высококлассных зарубежных командах. Но при этом не стоит думать, что игроки национальной команды – любители. Они берут другим – своей сыгранностью, ведь сборная уже второй год выступает практически одним составом. – А что из себя представляет чемпионат Казахстана? – Конечно, он уступает украинскому первенству в своем развитии. Чтобы его достичь, казахскому футболу нужно прогрессировать еще 5-6 лет. Пока же местным клубам не хватает финансовых возможностей. – То есть в отличие от узбекских коллективов, приезд в казахскую команду бразильца Ривалдо напрочь исключен? – Скорее всего, да. Хотя, по слухам, самые богатые казахские клубы имеют бюджет на уровне 8-10 миллионов долларов. – А сколько зарабатывают в казахском первенстве футболисты? – Лучшие – по 10-15 тысяч долларов в месяц. – Когда сборная Украины играла в гостях с Казахстаном в последний раз, подопечные тогда еще Олега Блохина победили весьма натужно. Как думаете, как все сложится на этот раз? – Казахи традиционно сильно играют дома. Поэтому, думаю, будет ничья. – Флагман казахского футбола «Кайрат» из Алма-Аты тоже традиционно сильно выступал дома в высшей лиши чемпионата СССР. Чем это объяснялось? – Все просто. Функционально мы были готовы лучше соперника. Что при наших климатических условиях практически гарантировало успех. Матчи начинали в пять вечера. На дворе + 35 градусов. Через двадцать минут соперник уже заметно уставал. Результат старались обеспечить в первом тайме – во второй половине встречи погода резко менялась: температура опускалась до 20 градусов, с гор дул холодный ветер. – Вы давно общались с Алексеем Михайличенко? – Давно. Как футболисты мы с ним вместе выступали за олимпийскую сборную СССР. Команда у нас была – будь здоров! За два года не проиграли ни одного матча. И на Олимпийских играх в Сеуле-1988, обыграв в финале Бразилию с Ромарио, Бебето и Тафарелом, мы завоевали золотые медали. Алексей Михайличенко тогда бы одним из лидеров нашей команды. Евгений Яровенко. Родился 17 августа 1962 года в Каратау (Казахская ССР). Заслуженный мастер спорта СССР по футболу (1988). Защитник. Олимпийский чемпион (1988). Обладатель Кубка и серебряный призер чемпионата СССР (1989). Выступал за команды: «Фосфорит» Каратау (1979-80), «Химик» Джамбул (1980-82), «Кайрат» Алма-Ата (1983-88), «Днепр» Днепропетровск (1989-91), «Ротор» Волгоград (1991), «Конту» Финляндия (1992), «Сарыерспор» Турция (1993-94), «Торпедо» Волжский, Россия (1994), «Кривбасс» Кривой Рог (1995), «Металлург» Запорожье (1996). За олимпийскую сборную СССР сыграл 18 матчей, забил 2 гола. За национальную команду – 3 матча. Тренерская карьера: «Кривбасс» Кривой Рог (1996), «Торпедо» Запорожье (1998), «Днепр» Днепропетровск (1999-2001), «Шахтер-2», «Шахтер-3» Донецк (2002-2005), «Есиль-Богатырь», Петропавловск, Казахстан (2006-2008).