«Гамбург» открыл кладбище для фанатов

То, что «Гамбург» обещал своим фанатам год назад, свершилось: клуб бундеслиги во вторник открыл кладбище для своих болельщиков, которое находится рядом со стадионом команды. «Открыв кладбище, «Гамбург» предоставляет своим болельщикам возможность оставаться с клубом и после смерти», - говорится на официальном сайте команды, сообщает «Советский спорт». На центральном городском кладбище в районе Алтона выделен специальный участок для его фанатов «Гамбурга». Символическая закладка первой могилы состоялась год назад. Спецкладбище рассчитано на 300-500 могил.