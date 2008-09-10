Армстронг подтвердил возращение в велоспорт

Семикратный победитель «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг возвращается в велогонки. Об этом он официально объявил на своем сайте, передает «Советский спорт». «Лэнс Армстронг подтвердил, что он возвращается в профессиональный велосипедный спорт, чтобы повысить уровень информированности о раковых заболеваниях», - говорится на сайте американского велогонщика. Ранее появились слухи о возвращении Армстронга, но он до сих пор не давал комментариев по этому поводу. Напомним, что Лэнс Армстронг, которому сейчас 36 лет, перенес рак, но сумел восстановиться и выиграть семь раз подряд