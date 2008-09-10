Билич стал самым популярным тренером сборной Хорватии

Возглавив сборную Хорватии в не самый благоприятный для нее период - после неудачного выступления на ЧМ-2006, Славен Билич со временем стал самым популярным ее тренером за всю историю страны, передает «Советский спорт». Перед отборочным матчем чемпионата мира-2010 с Англией Билич уверен, что его команда вновь сможет обыграть эту команду. «Мы становимся все лучше и лучше, - сказал Билич незадолго до матча с Англией и своего 40-го дня рождения. - Мы стали сильнее, чем были тогда на «Уэмбли» и чем на Евро-2008. У меня нет сомнений, что мы вновь победим».