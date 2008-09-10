Стюард FIA отрицает заговор против МакЛарен

Один из трех стюардов FIA, подписавших решение о наказании пилота команды МакЛарен Льюиса Хэмилтона в Спа, опроверг разговоры о заговоре против МакЛарен, отмечает «Советский спорт». «Никакого заговора против любой команды, включая МакЛарен, нет. Мы действовали профессионально, в соответствии с регламентом FIA. Хэмилтон срезал шикану, и получил преимущество, вернувшись на трассу. У нас был выбор - лишить его десяти мест на старте следующей гонки, или использовать штраф с прибавкой времени, мы выбрали время. Я знаю, теперь я не самый популярный человек в Великобритании, но я делал свою работу»,- приводит слова стюарда.